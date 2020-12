Ternana, Laverone racconta il gol del record con l'Avellino

Foto: principi

Il terzino rossoverde: "E' il più importate della mia carriera, emozione unica, per me anche una liberazione"

Michele Fratto 17 dicembre 2020 a

Un gol per espugnare Avellino e allungare sul Bari in classifica. Un gol per entrare nella storia della Ternana. Tutto si sarebbe aspettato Lorenzo Laverone tranne che timbrare l’esperienza in rossoverde con una rete, un tap-in, di cui tutti a Terni porteranno il ricordo nel cuore per tanto, tanto tempo. Il terzino destro diventa così, con le dovute proporzioni e come piace tanto definire in Spagna, “el hombre del destino”. E’ ancora presto per giudicarlo come gol più importante della stagione, però sicuramente per il carico di significato quello di Laverone a oggi è il più significativo di quelli siglati dal rullo compressore Ternana.

Lorenzo, è stato il gol più importante della tua carriera? “Dal momento che non ne ho segnati tanti posso dire che quello di domenica ha un significato speciale, sicuramente è tra i più importanti anche perché utile per suggellare il record e uscire dal campo con i tre punti in tasca”

Una corsa quasi a evocare grandi esultanze del passato. Cosa hai provato in quel momento? “Emozione unica. Come ti dicevo non sono abituato, per cui è stata una vera e propria corsa liberatoria, liberazione da un periodo poco positivo per me a livello calcistico, figlio di scelte sbagliate compiute nell'ultimo anno”.

Il tuo gol è arrivato al termine di venti minuti finali dove la Ternana, trascinata da Lucarelli, non si è accontentata del pareggio: “Il mister ha deciso di cambiare qualcosa a livello tattico e noi ci siamo messi a disposizione come sempre. È stata una mossa vincente, basti pensare a quanti giocatori abbiamo portato in area nell'azione del gol”.

Come hai trovato la piazza di Terni? “Ho incrociato tante volte la Ternana in Serie B da avversario. Purtroppo non ho ancora avuto il privilegio di giocare di fronte ai tifosi, dal momento che ho il ricordo di una piazza calda e molto appassionata ai colori rossoverdi. Loro sono una parte fondamentale per il calcio”.

Lucarelli è l'allenatore che ti aspettavi? “Mi ricordo del mister in un Ascoli-Livorno quando era sulla panchina della formazione toscana. Sta facendo un grandissimo lavoro con noi nell’impartirci la giusta mentalità vincente che serve in questa categoria. Siamo felici di seguire le sue direttive e metterci a disposizione per le sue idee”.

Ancora presto per parlare di qualcosa più grande? “Come dice sempre il mister testa dentro il carro armato e volare bassi. Con questa mentalità i presupposti per arrivare lontano ci sono”

Quindi complimenti per essere entrato nella storia rossoverde dopo soli pochi mesi a Terni: “Sono contento di far parte di questa società e orgoglioso di aver dato il mio contributo per il raggiungimento di un risultato così importante. Dedico il gol alla mia ragazza. Anche lei si è messa alle spalle un momento poco brillante”.

RITORNO DI CELLI Nel frattempo, al Liberati si è aggregato di nuovo Alessandro Celli. Il terzino sinistro, fermo dall'ultima gara del San Nicola nei playoff, sta recuperando in maniera graduale per rientrare già a partire da gennaio.

