Spezia-Bologna 2-2, gol e highlights. A segno Nzola (2), Dominguez e Barrow

17 dicembre 2020

Termina 2-2 la partita della dodicesima giornata di serie A tra Spezia e Bologna. E non mancano le emozioni, soprattutto nel finale. I padroni di casa si portano in vantaggio di due gol. E' Nzola a siglare una bella doppietta: sblocca il risultato al 19' e raddoppia al 18' della ripresa. Il Bologna non si arrende. Nove minuti dopo il secondo gol dei padroni di casa è Dominguez ad accorciare le distanze.

Al secondo minuto di recupero Barrow firma il 2-2. Partita finita? No, perché al settimo di recupero l'arbitro assegna un rigore al Bologna per fallo di Pobega su Soriano. Sul dischetto di nuovo Barrow che però non riesce a superare Provedel.

