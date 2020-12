Inter-Napoli 1-0, gol e highlights. Lukaku a segno su rigore, nerazzurri a un punto dal Milan | Video

16 dicembre 2020 a

Ancora Lukaku. Questa volta arriva dal dischetto al 28' della ripresa il gol che consente all'Inter di battere il Napoli e di conquistare tre punti importanti, che consentono ai nerazzurri di arrivare a ridosso della capolista Milan. I rossoneri continuano a guidare la classifica ma con un solo punto di vantaggio. Il turno di campionato è positivo per la squadra di Conte anche perché la Juventus frena, pareggiando 1-1 con l'Atalanta.

Non sono mancate le polemiche tra Inter e Napoli. Insigne è stato espulso dopo il fallo di Ospina su Darmian punito con il rigore. Serata complessa per il Napoli, visto che ha perso anche Mertens, costretto ad uscire al 16' per un infortunio alla caviglia.

