Inter-Napoli, Gattuso show in diretta tv contro l'arbitro: "Solo in Italia si butta fuori per un vai a cag**e"

16 dicembre 2020 a

a

a

Gattuso show in diretta tv dopo Inter-Napoli. Il tecnico degli azzurri contro l'arbitro per l'espulsione di Insigne. "Massa? Gli ho detto che due minuti prima dell’espulsione fa i complimenti al capitano del Napoli e poi lo butti fuori perché ti manda a cag.....Solo in Italia vedo che ti butta fuori per questo. Solo in Italia succede una cosa del genere. Se in inglese dici ’fuck off’ in Inghilterra nessuno ti dice niente. Il capitano del Napoli non può essere buttato fuori perché manda a cag... dopo un rigore dubbio, perché vuol dire che uno è permaloso, chi ha giocato a calcio o fa questo lavoro deve capire, ci stiamo giocando tanto e una parola può scappare", sostiene Rino Gattuso, a Sky sull’espulsione d Insigne.

"Si cambiano le partite, non è corretto. Allora io dovevo fare una partita si e una no quando giocavo. Non ci sta. Poi noi abbiamo avuto tante occasioni, ma come si devono dare una calmata i giocatori... un vaffa....dopo un rigore ci può stare e uno deve avere l’intelligenza e il tatto di capire. Ci stiamo giocando tanto e non può buttar fuori un giocatore e far rimanere una squadra in dieci, non va bene", ha aggiunto Gattuso.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.