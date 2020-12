Inter-Napoli, le probabili formazioni e dove vedere la partita

16 dicembre 2020 a

Riflettori su San Siro per la sfida tra Inter e Napoli, prevista nella dodicesima giornata di Serie A, alle 20.45 di oggi, 16 dicembre. I nerazzurri vogliono conquistare tre punti per continuare l'inseguimento dei cugini rossoneri. Ma la squadra guidata da Gattuso farà di tutto per non vedere aumentare il distacco in classifica che è di un punto dai nerazzurri e di quattro dalla capolista. La partita sarà visibile su Sky Sport Serie A, Sky 1 e Sky 252. Di seguito le probabili formazioni.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young; Lukaku, Martinez. Allenatore: Conte.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Bakayoko, Demme, Zielinski; Lozano, Mertens, Insigne. Allenatore: Gattuso.

