Genoa-Milan, probabili formazioni e dove vedere la partita

Dodicesima giornata di campionato di Serie A e il Milan capolista di Pioli, stasera 16 dicembre sarà di scena sul campo del Genoa. I rossoblù hanno vinto l'ultimo confronto, lo scorso marzo e sperano di conquistare un successo di rilancio. In campionato, infatti, hanno soltanto sei punti. I liguri non hanno mai fatto peggio nelle prime undici giornate di massima divisione. I rossoneri vogliono un successo per ricominciare a marciare a pieno ritmo. Le probabili formazioni. Assenti Pandev e Ibrahimovic. Le probabili formazioni. Inizio alle ore 20.45.

GENOA (4-4-2): Perin; Masiello, Goldaniga, Bani, Pellegrini; Ghiglione, Radovanovic, Lerager, Sturaro; Scamacca, Schomurodov. All. Maran.

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Dalot, Kalulu, Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali, Kessié; Castillejo, Calhanoglu, Rafael Leao; Rebic. All. Pioli.

E' possibile vedere la partita in diretta streaming su Dazn. Il confronto sarà disponibile anche sul canale satellitare Dazn1 per i clienti che hanno aderito all'offerta Sky-Dazn.

