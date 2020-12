Juventus-Atalanta, probabili formazioni orario e dove vederla in tv: così la sfida di mercoledì 16 dicembre 2020. Torna Chiellini

16 dicembre 2020 a

a

a

In serie A è il pomeriggio di Juventus-Atalanta. La partita verrà trasmessa oggi, mercoledì 16 dicembre 2020, in esclusiva tv su Sky per gli abbonati alla piattaforma satellitare: su Sky Sport Serie A (numero 202 del satellite e canale 483 del digitale terrestre). In alternativa, si potrà seguire la partita in streaming su Sky Go o su Now Tv. Calcio d'inizio all'Allianz Stadium alle ore 18.30. Nella Juve torna convocato Chiellini.

JUVENTUS: Szczesny; De Ligt, Bonucci, Danilo; Cuadrado, Arthur, McKennie, Chiesa; Ramsey; Morata, Ronaldo. All. Pirlo.

ATALANTA: Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina; Malinovskyi, Zapata. All. Gasperini.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.