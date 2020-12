Lega Pro, l'Umbria fa il pieno di arbitri nel week end

Terna tutta regionale a Livorno, Angelucci di Foligno dirige la capolista Sud Tirol nel girone B

Luca Mercadini 16 dicembre 2020

a

a

Nel week end l’Umbria farà il pieno nei campi di serie C. Otto tra arbitri e collaboratori saranno impegnati nei tre gironi di Lega Pro. Al Benelli di Pesaro (Vis-Arezzo) dirige Mario Davide Arace di Lugo di Romagna coadiuvato da Stefano Camilli di Foligno e Andrea Cravotta di Citta’ di Castello con Davide Giacometti di Gubbio designato Quarto uomo. Luca Angelucci della sezione di Foligno sarà invece l’arbitro della sfida tra la Virtus Vecomp Verona e la capolista del girone B, il Sud Tirol di Stefano Vecchi. Presenza umbra anche nel girone C a Bari per la sfida tra i padroni di casa e l’Avellino. Dirige Marco Ricci di Firenze ma uno dei due assistenti è Federico Pragliola della sezione di Terni. Nel girone A di Lega Pro all’Armando Picchi di Livorno per la gara con la Lucchese c’è Giuseppe Emanuele Repace di Perugia con i collaboratori Mirco Carpi Melchiorre di Orvieto e Tiziana Trasciatti di Foligno.

