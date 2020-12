Stella Rossa, Diego Falcinelli lancia la sfida al Milan in Europa League

Il bomber perugino a febbraio sarà a San Siro contro i rossoneri

Dal Curi al Marakàna di Belgrado, fino a San Siro. In pochi mesi, la vita calcistica di Diego Falcinelli ha preso nuove ed avvincenti strade. In forza alla Stella Rossa dopo l’amara retrocessione in C con il “suo” Grifo maturata lo scorso agosto, “Dieguito” è rinato in Serbia. Ed ora, a fine inverno, si prepara a vivere una doppia sfida estremamente suggestiva. Il 25 febbraio, ad una settimana di distanza dalla gara di andata, tornerà in Italia per giocare la partita di ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League contro il Milan, avversario contro cui è andato in gol ai tempi dell’esperienza a Crotone. Dopo la negativa annata vissuta a Perugia, Falcinelli in Serbia sta avendo un buonissimo rendimento come testimoniano i 9 gol realizzati fino ad ora in 19 presenze, tra cui proprio uno in Europa League.

