Calcio Umbria, la favola del Cannara primo in serie D

Il bomber Ubaldi e la giovane promessa De Sanctis descrivono il magic moment dei rossoblù

Francesco Saverio Miliani 15 dicembre 2020 a

Continua a stupire il Cannara di Antonio Alessandria, capace di rimettere in piedi una partita difficilissima sul campo dell’Ostiamare e di restare in testa alla classifica del girone E di serie D; il primo gol dei rossoblù, come da consuetudine, è del "solito" Leonardo Ubaldi, ormai lanciato verso le zone alte della classifica capocannonieri.

"E' stata una gara molto difficile, i complimenti vanno fatti a noi ma anche ai nostri avversari che hanno fatto di tutto per metterci in difficoltà. Partite come queste si vincono soprattutto con il gruppo e direi che giovani e vecchietti stiano facendo di tutto per costruire un ambiente unito e positivo".

E' da momenti come questi che forse si intuisce che a questo Cannara l'obiettivo salvezza inizia ad andare stretto: "In estate mi era bastato solo qualche allenamento per capire che quest'anno avremmo lottato per qualcosa di più, ma non dobbiamo smettere di pensare al nostro obiettivo primario: una volta raggiunto potremo giocare con più sicurezza e pensare più in grande".

Obiettivi da cambiare anche a livello personale: "Ad inizio stagione pensavo alla doppia cifra, ora mi piacerebbe raggiungerla nel girone d'andata. Il gol più pesante? Non è una rete, ma l'assist a De Sanctis che ci ha permesso di vincere domenica".

E' proprio l'esterno classe 2000 ad intervenire ancora sulla vittoria in casa dell'Ostiamare, importante non solo per il morale della squadra:

"Siamo stati fermi per molto tempo ed abbiamo fatto i conti con molteplici assenze che si sono fatte sentire. Loro sono partiti subito aggressivi, ma nel secondo tempo il nostro spirito più battagliero ha prevalso. Sulla classifica? E' chiaro: portare a casa molti punti nella prima parte del campionato consente di guardare dall'alto gran parte della classifica e ricominciare in alto dopo uno stop come questo è un vantaggio non indifferente per noi".

C'è, però, ancora molto da fare: "Siamo solo all'inizio e ci sono molte partite da giocare, ma continueremo a scendere in campo con lo stesso spirito e con tanta voglia di far bene. La squadra è giovane ed i ragazzi del settore giovanile ci daranno una grande mano, sia in allenamento, sia la domenica quando saranno chiamati a subentrare".

Un progetto cercato e voluto da Antonio Alessandria, sempre più fondamentale per questa società: "Il lavoro del mister è davanti agli occhi di tutti, sia sul piano tattico che personale: la sua guida ha cambiato totalmente la mia mentalità e mi ha aiutato ad unire la giusta aggressività alla tecnica su cui già lavoravo molto. In futuro? L'obiettivo è migliorare giorno per giorno, sperando nei prossimi anni di poter salire di categoria".

