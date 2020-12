Ternana e la cooperativa del gol: in Italia nessuna squadra ha 16 marcatori diversi

Foto: principi

L'ultimo arrivato nella speciale classifica è Laverone con la rete di Avellino

La cooperativa del gol dà il benvenuto a un nuovo iscritto: Lorenzo Laverone. Il terzino destro rossoverde, titolare nella gara di domenica per il forfait di capitan Marino Defendi, è il sedicesimo in ordine cronologico a raggiungere i propri compagni nella classifica marcatori. In questa speciale classifica, la Ternana ha messo tutti in riga dal Napoli in Serie A (dieci marcatori su ventisei gol segnati), passando per il Cittadella (dodici giocatori su diciotto reti) fino ad arrivare a Vibonese e Bari nel girone C di Lega Pro, rispettivamente a quota undici marcatori su diciannove gol per i calabresi, dieci marcatori su venticinque reti realizzate per i galletti. Proprio l'ultimo giunto nella cooperativa, che con il suo tap in a porta sguarnita ha lanciato le Fere verso il record assoluto di vittorie consecutive nella storia, ha raccontato la gioia del primo sigillo in maglia rossoverde: “Sono contento per il gol – puntualizza Laverone – ma soprattutto per i tre punti guadagnati su un campo difficile. Quando ho visto Cesar tirare mi sono lanciato sulla corta respinta del portiere. Cercavo da tanto questo momento, per mettermi alle spalle un periodo così e così vissuto nell'ultimo anno. Deve essere un punto di partenza”. Anche una dedica speciale per Laverone: “Lo dedico a me e alla mia ragazza”. Anche per Laverone, testa alla prossima gara: “Ora vogliamo chiudere bene con la Turris prima della sosta. La classifica? Non la guardiamo”.

