Kioene Padova-Sir Conad 0-3, prima fuga di Perugia

I Block Devils soffrono nei primi due set poi dilagano nel terzo e volano in classifica

Luca Mercadini 14 dicembre 2020 a

Vittoria con fuga. La Sir Conad fa sua come da copione la gara di Padova contro la Kioene e allunga in vetta approfittando della sconfitta di Civitanova. La Lube cade nel pomeriggio in maniera fragorosa a Trento (3-0) e Perugia galvanizzata rifila un rotondo 3-0 a Padova. Il risultato è la prima fuga della stagione con i Block Devils a +5 sui cucinieri. Ma alla Kioene Arena, non tragga in inganno il punteggio finale, è stata dura. Il primo set è andato ai vantaggi (24-26), il secondo ha visto i padroni di casa a lungo in testa prima del 23-25 Perugia. Tutto facile, invece, per i bianconeri nel terzo parziale che la squadra di Heynen chiude sul 25-15.

