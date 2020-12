Paura per Gigi Riva, cade in casa e riporta un trauma facciale. Niente pronto soccorso

14 dicembre 2020 a

Grande spavento nella notte per Gigi Riva. La leggenda della Nazionale di calcio ed ex Cagliari, è caduto nella sua abitazione nel centro del capoluogo sardo riportando un trauma facciale e alcune escoriazioni. Riva, 76 anni, dopo quella che è stata ritenuta una banale caduta, è stato soccorso dai familiari e dal personale di una ambulanza giunta sul posto.

Riva è stato medicato ma ha preferito non essere accompagnato al pronto soccorso per ulteriori accertamenti. Immediatamente la notizia si è sparsa per tutta Cagliari, la Sardegna e l'Italia generando grande apprensione negli appassionati di calcio, turbati negli ultimi giorni per l'addio prima di Diego Maradona e poi Paolo Rossi.

