Europa League, il sorteggio: il Milan con la Stella Rossa. Le rivali di Roma e Napoli

14 dicembre 2020 a

a

a

Oggi a Nyon, in Svizzera, è andato in scena il sorteggio dell'Europa League per i sedicesimi di finale, turno a eliminazione diretta. Urna "buona" tutto sommato per il Milan e la Roma, più complicata ma abbordabile per il Napoli.

Champions League, il sorteggio: c'è Juve-Porto. Due big per Atalanta e Lazio

Gli accoppiamenti: Stella Rossa-Milan, Braga-Roma. Granada-Napoli. Di rilievo anche l'accoppiamento tra Real Sociedad primo della classe in Spagna e il Manchester United "retrocesso" dalla Champions League. Le date: gare di andata il 18 febbraio, quelle di ritorno il 25 febbraio.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.