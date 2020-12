Champions League, il sorteggio: c'è Juve-Porto. Due big per Atalanta e Lazio

14 dicembre 2020 a

Oggi a Nyon, in Svizzera, è andato in scena il sorteggio di Champions League per gli ottavi di finale, turno a eliminazione diretta. Sorteggio tutto sommato positivo per la Juventus - che si trovava in prima fascia - mentre è davvero duro quello di di Lazio e Atalanta contro le due corazzate Bayern e Real.

Gli accoppiamenti: Borussia M'Gladbach-Manchester City; Lazio-Bayern Monaco; Atletico Madrid-Chelsea; Lipsia-Liverpool; Porto-Juventus; Psg-Barcellona; Siviglia-Borussia Dortmund; Real Madrid-Atalanta. Le date: gare di andata il 16, 17, 23 e 24 febbraio, quelle di ritorno il 9, 10, 16 e 17 marzo.

