Dall'Umbria all'Europa League, la storia di un giovane allenatore

Iannucci è il secondo di Iordanescu alla guida del Cluj in Romania

Carlo Forciniti 14 dicembre 2020 a

Prossima fermata: Cluj. Il viaggio, la scalata nel calcio di vertice di Michele Iannucci vive una nuova tappa. Tanto stimolante quanto prestigiosa. Il natio di Petrignano di Assisi è entrato nello staff del neo allenatore, Edward Iordanescu, come collaboratore tecnico. Intermediario dell’operazione, l’avvocato David Cerrini insieme a Nicola Munzi, collaboratori della P&P Sport Management di Andrea e Federico Pastorello. “Per me e per il mio collaboratore, Munzi, è motivo d’orgoglio e soddisfazione professionale che Michele possa intraprendere questa nuova avventura - precisa Cerrini -. Un esordio migliore non poteva esserci”. Laureatosi nel 2016 in Scienze Motorie e Sportive all’Università degli Studi di Perugia, approda in Transilvania in un momento cruciale per la squadra che si è da poco separata dal tecnico Dan Petrescu, vecchia conoscenza del calcio italiano e non solo. Il Cluj, infatti, ha partecipato al girone A di Europa League e in campionato al momento occupa il terzo posto a -6 dallo Steaua Bucarest. Per Iannucci si profila, così, un impatto, un esordio tutt’altro che banale, in una nuova avventura di certificata suggestione. A dispetto della giovane età, il curriculum dell’allenatore umbro che ha anche conseguito un Master in Management dello Sport, denota esperienze lavorative di rilievo. Tra queste, anche e soprattutto quella con il Gubbio. Nella scorsa stagione, con il ritorno di Vincenzo Torrente in panchina, ha svolto il ruolo di vice allenatore. Il destino, o meglio un turno di squalifica comminato al tecnico degli eugubini, gli ha anche consentito di guidare i rossoblu il 16 febbraio nella trasferta di Salò contro la Feralpi (la partita terminò 3-3, ndr) ad appena 25 anni. Come se non bastasse, lo ha fatto a due giorni di distanza dal conseguimento della Laurea. Non male. Nel suo passato nel quale ha lavorato brevemente nell’Udinese Academy ed anche per il Barcellona prendendo parte al torneo internazionale delle FCB Escola, unica manifestazione ufficiale giovanile organizzata dal club catalano, Iannucci vanta anche tre anni nel settore giovanile del Perugia. Adesso, dal Gubbio al Cluj è tempo di una nuova sfida. Di una nuova avventura. Dal sapore internazionale.

