Atalanta, Gomez ai tifosi: "Quando me ne andrò si saprà tutta la verità"

14 dicembre 2020 a

a

a

Sfogo di Papu Gomez. Il capitano dell'Atalanta - su Instagram - ha scritto: "Cari tifosi atalantini vi scrivo qua perché non ho nessun modo di difendermi e di parlare con voi. Solo volevo dirvi che quando me ne andrò si saprà la verità di tutto. Voi mi conoscete e sapete la persona che sono. Vi voglio bene, il vostro capitano".

Gomez contro la Fiorentina è rimasto in panchina a conclusione di settimane in cui si raccontano pesanti frizioni tra il calciatore argentino e l'allenatore Gasperini. Lo stesso allenatore, dopo la vittoria per 3-0 contro i viola, aveva detto sul capitano: "Io credo che Gomez sia stato il giocatore più importante e utilizzato in questi anni con me, ma proporlo da tuttocampista è diventato complicato in questa stagione e di base ci deve essere fiducia e disponibilità".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.