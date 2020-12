Milan-Parma 2-2, gol e highlights: Hernani e Kurtic illudono gli emiliani. Ma la doppietta di Hernandez salva i rossoneri | Video

13 dicembre 2020 a

a

a

Sorpresa a San Siro nel posticipo di domenica 13 dicembre valevole per l'undicesima giornata di Serie A. La capolista Milan infatti non va oltre il 2-2 contro il Parma e vede assottigliarsi il vantaggio sulle sue più immediate inseguitrici. Ora l'Inter è a -3, Juve e Napoli a -4. Inizio shock per i rossoneri che al 13' subiscono il gol del vantaggio del Parma a opera di Hernani, abile a sfruttare al meglio un assist di Gervinho.

La reazione della squadra di Pioli è veemente: gol annullato per millimetri a Castillejo per posizione di fuorigioco ravvisata dal Var. Legni per Calhanoglu e Brahimi Diaz.

Il risultato però resta a favore degli emiliani. E nella ripresa la situazione peggiora per i rossoneri, visto che al 12' la formazione di Liverani realizza il raddoppio per merito di Kurtic.

Il Milan però non molla e al 14' torna subito in partita grazie alla rete di Hernandez, che riporta immediatamente il risultato sull'1-2.

I rossoneri spingono a questo punto in tutti i modi alla ricerca almeno del pareggio.

Pioli è costretto a sostituire l'infortunato Bennacer con Tonali al 33'. Nel recupero, al 91', è ancora Hernandez a siglare la rete del meritato 2-2.

Con questo risultato il Milan resta comunque in testa alla classifica con 27 punti. Nel turno infrasettimanale di mercoledì 16 dicembre i rossoneri andranno a Marassi a far visita al Genoa. Per il Parma c'è il Cagliari al Tardini.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.