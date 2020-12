Genoa-Juventus 1-3, gol e highlights: botta e risposta Dybala-Sturaro. Poi doppietta di Cristiano Ronaldo su rigore | Video

13 dicembre 2020 a

a

a

La Juve vince anche in campionato dopo l'impresa in Champions contro il Barcellona. A Marassi infatti nel match valevole per l'undicesimo turno di Serie A, i bianconeri superano a fatica il Genoa per 3-1. Partita noiosa nel primo tempo. I gol arrivano tutti nella ripresa: prima è Dybala al 13' a portare in vantaggio la squadra di Pirlo.

Ma i rossoblù sono vivi e con l'ex Sturaro al 17' raggiungono subito il provvisorio 1-1.

La formazione di Maran con i denti cerca di mantenere il risultato ma nel finale capitola. Al 33' Cristiano Ronaldo firma il 2-1 grazie al rigore concesso per atterramento ai danni di Cuadrado.

Al minuto 44 altro fallo da rigore su Morata e CR7 dal dischetto è freddissimo e realizza la sua doppietta.

Grazie a questo successo la Juve si riporta a 23 punti insieme al Napoli, ad appena una lunghezza dall'Inter, seconda. Prossimo turno mercoledì 16 dicembre a Torino contro l'Atalanta, con fischio d'inizio alle 18,30. Il Genoa resta penultimo insieme al Toro con appena 6 punti. E mercoledì arriva a Marassi la capolista Milan.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.