Atalanta-Fiorentina 3-0, gol e highlights: Gosens, Malinovskyi e Toloi travolgono la Viola | Video

L'Atalanta riparte anche in campionato. Dopo la vittoria di prestigio ad Amsterdam contro l’Ajax e il passaggio agli ottavi di Champions League gli orobici tornano al successo nell'undicesima giornata di Serie A superando al Gewiss Stadium 3-0 la Fiorentina sempre più in crisi e mettendo in cascina punti importanti in classifica. Bergamaschi in vantaggio con Gosens sul finale di primo tempo.

Nel secondo tempo al 10’ il raddoppio di Malinovskyi con un perfetto calcio di punizione.

A chiudere la contesa ci pensa al 18’ Toloi che fissa sul 3-0 il punteggio.

In classifica la squadra di Gasperini sale a 17 punti, ferma a 9 la Viola. E mercoledì 16 dicembre big match all'Allianz Stadium tra la Dea e la Juventus.

