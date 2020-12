Bologna-Roma 1-5, gol e highlights: manita giallorossa con autorete di Poli, Dzeko, Pellegrini, Veretout e Mkhitaryan | Video

13 dicembre 2020 a

Torna al successo la Roma. Vittoria rotonda infatti dei giallorossi che al Dall’Ara travolge 5-1 il Bologna grazie a una manita costruita nel primo tempo che permette alla squadra di Fonseca di salire a 21 punti in classifica.

Partenza arrembante della formazione capitolina in vantaggio al 5’ grazie a un autogol di Poli. Al 10’ il raddoppio di Dzeko, al quarto centro in campionato.

Cinque minuti più tardi la terza rete di Pellegrini.

C’è gloria anche per Veretout al 35’.

La quinta rete porta la firma di Mkhitaryan al 44’.

In mezzo alla goleada giallorossa, al 24’, la rete della bandiera degli emiliani su autorete di Cristante.

Giovedì 17 dicembre la Roma torna in campo all'Olimpico contro il Torino. Per il Bologna, fermo a 12 punti, gara delicata in casa dello Spezia, mercoledì 16.

