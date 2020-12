Napoli-Sampdoria 2-1, gol e highlights: Lozano e Petagna ribaltano Jankto. Prima vittoria al Maradona | Video

13 dicembre 2020 a

Il Napoli conquista la terza vittoria consecutiva in campionato grazie al 2-1 in rimonta sulla Sampdoria allo stadio Diego Armando Maradona. Nel match valevole per l'undicesimo turno di Serie A, i blucerchiati hanno iniziato meglio tanto da passare in vantaggio al 20' in contropiede con Jankto.

Partenopei contratti, ma nella ripresa la loro reazione consente agli uomini di Gattuso di ribaltare il risultato.

Al minuto 8' Lozano pareggia i conti su colpo di testa. A questo punto i partenopei ci credono e al 23' completano la rimonta grazie a Petagna, sempre di testa.

Il risultato non cambia più, con questi tre punti gli azzurri balzano a quota 23, a -1 dall'Inter che affronteranno mercoledì 16 dicembre a San Siro. Da segnalare che il club di De Laurentiis in classifica ha un punto di penalizzazione per via del caso Juve-Napoli, non disputata per il mancato arrivo a Torino della squadra partenopea bloccata dall'Asl locale.

