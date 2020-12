Carpi-Gubbio 2-2, Munoz e Gerardi poi la rimonta dei padroni di casa

Sul 2-0 per i rossoblù un rigore e l'espulsione di Oukhadda cambiano la gara

Luca Mercadini 13 dicembre 2020

a

a

Doveva essere la seconda vittoria consecutiva e il terzo blitz esterno della stagione. Dopo Ravenna e Matelica cade anche il Carpi in casa era pronto a cadere contro il Gubbio. E così era fino al minuto 60, poi un calcio di rigore per tocco di Munoz e la successiva espulsione (molto affrettata) hanno cambiato l'inerizia della gara. Ecco così il rigore vincente di Biasci al 64' e il pareggio di Ferretti (solo in area dopo un taglio) al '70. Gli uomini di Torrente erano passati in vantaggio con Munoz nel primo tempo (12’) ben servito da Megelaitis e avevano meritatamente raddoppiato con Gerardi al 53’ su assist di un ottimo Oukhadda. Poi il patatrac anche se nel finale Cinaglia si è divorato il tap in vincente che avrebbe regalato al Gubbio la vittoria. Finisce, invece, 2-2 e c'è la sensazione che siano due punti buttati.

