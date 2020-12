Perugia-Virtus Verona 2-2: Murano e Melchiorri per la rimonta. Primo posto più lontano

Nicola Uras 13 dicembre 2020 a

Il Perugia rimonta la Virtus Verona nel finale (2-2), dopo una partita mediocre in cui gli unici sussulti sono arrivati in extremis grazie ai due attaccanti. Nel giorno della commemorazione di Paolo Rossi - in mattinata la messa dentro al Curi alla presenza dei familiari - il Perugia rallenta di nuovo anche se allunga la striscia di risultati utili consecutivi (sono 11). In attesa del posticipo tra Padova e Triestina (lunedì) la vetta della classifica si allontana e fugge lontana 5 punti.

Video su questo argomento Paolo Rossi, l'omaggio di Perugia al Curi: cori e fumogeni dei tifosi fuori dallo stadio. Sulla bara la maglia biancorossa

Il Perugia dopo appena 2' spreca una clamorosa ripartenza con Melchiorri che, seppur defilato, si produce in un tiro/cross. Al 12' Pittarello va giù in area su opposizione di Burrari - al replay sembra regolare - e l'arbitro Zamagni fischia il calcio di rigore: sul dischetto si presenta Bentivoglio ma Fulignati è bravo a indovinare l'angolo e rifugiarsi in angolo. Ci provano Burrai su punizione (20') e Melchiorri con una percussione (21') ma Sibi non viene mai impensierito seriamente. Quando poi anche il portiere viene superato, come nel caso del tiro di Dragomir, è decisivo Bentivoglio a respingere quasi sulla linea (32'). Al 40' il patatrac: la difesa perugina è mal posizionato nell'azione che la Virtus Verona sviluppa sulla destra e quando Marcandella riceve palla, dentro l'area da solo, non sbaglia (0-1). La reazione del Perugia è poco efficace, negli ultimi venti metri fatica a trovare le trame giuste. A inizio ripresa mister Caserta cambia interpreti e atteggiamento tattico e con l'ingresso di Falzerano e Sounas al 54' e di Minesso e Vanbaleghem al 68' si sistema con il 4-4-2. Aumenta la pressione offensiva ma le occasioni vere latitano. Così sugli sviluppi di un calcio d'angolo la Virtus Verona concede il bis con Delcarro ben appostato sul secondo palo (75', 0-2). All'83' lampo di Murano: da fuori area esplode un destro quasi da fermo potente e preciso con la palla che si infila appena sotto l'incrocio dei pali (1-2). Il Perugia si rianima e con un movimento da vero bomber Melchiorri firma il pari (2-2, 86').

