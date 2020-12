Genoa-Juventus, probabili formazioni e dove vederla in tv: Pirlo sceglie Dybala accanto a Cristiano Ronaldo

13 dicembre 2020 a

Torna in campo la Juventus per l'undicesima giornata di Serie A. A Marassi i bianconeri affrontano il Genoa dopo l'impresa di Champions League contro il Barcellona al Camp Nou. Pirlo è reduce però in campionato dalla sofferta vittoria in rimonta nel derby con il Torino, maturata grazie alle reti di McKennie e Bonucci, mentre i rossoblù vengono dal clamoroso 1-1 con la Fiorentina, con il pari beffa di Milenkovic subìto al 98'. Maran è assetato di punti visto che il Grifone è penultimo in classifica e ora tallonato pure dal Crotone vittorioso sabato 12 dicembre contro lo Spezia.

Il tecnico rossoblù si affida a Scamacca e Shomurodov davanti, con Pjaca trequartista. Dall'altra parte Juve con Dybala e Cristiano Ronaldo. Morata è recuperato per lo sconto sulla squalifica ma partirà dalla panchina. Queste le probabili formazioni. Genoa: Paleari; Ghiglione, Goldaniga, Bani, Masiello; Lerager, Radovanovic, Lu. Pellegrini; Pjaca; Shomurodov, Scamacca. All. Maran. Juventus: Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Kulusevski, McKennie, Rabiot, Chiesa; Dybala, Cristiano Ronaldo. All. Pirlo. Diretta tv su Sky Sport Serie A, canale 202. Fischio d'inizio alle 18.

