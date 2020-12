Cagliari-Inter 1-3, gol e highlights: l'ex Barella, D'Ambrosio e Lukaku ribaltano la rete di Sottil | Video

13 dicembre 2020 a

L'Inter si riscatta dopo l'eliminazione dalla Champions League e batte in rimonta il Cagliari 3-1 alla Sardegna Arena, nel match valevole per l'undicesima giornata di Serie A. Una partita comunque sofferta per i nerazzurri, che si sono trovati di fronte un Cragno in giornata di grazia.

Dopo numerose parate del portiere rossoblù, nel finale di primo tempo al 41' Sottil porta a sorpresa in vantaggio i sardi con una splendida conclusione al volo. Nella ripresa la squadra di Conte si riversa in avanti a caccia della vittoria. Prima arriva il pareggio con uno straordinario gol dell'ex Nicolò Barella, al 32'.

L'Inter ci crede e realizza la rete che completa la rimonta al 39', grazie a D'Ambrosio, entrato da poco al posto di Hakimi.

In pieno recupero il tris firmato dal solito Lukaku. Con questo risultato l'Inter ottiene la quarta vittoria di fila e si porta al secondo posto a quota 24 punti. Il Cagliari resta fermo a 12.

Prossimo turno, l'infrasettimanale di mercoledì 16 dicembre: nerazzurri a San Siro contro il Napoli, sardi impegnati a Parma.

