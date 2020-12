Diletta Leotta in Sardegna per Cagliari-Inter, il vento non la ferma: vestito cortissimo e curve in bella vista | Foto

13 dicembre 2020 a

Diletta Leotta non si cura del vento della Sardegna e si presenta a Cagliari con un vestito cortissimo che non nasconde di certo il suo fisico perfetto e le sue forme esplosive.

La conduttrice Dazn è appunto alla Sardegna Arena dove alle 12,30 di domenica 13 dicembre si giocherà il match tra i padroni di casa del Cagliari e l'Inter, valevole per l'undicesima giornata di Serie A. I suoi oltre 7 milioni di followers su Instagram tuttavia sono decisamente distratti e più che alla partita sono concentrati verso la bellissima Diletta e il suo vestitino bianco. "Felice di tornare alla Sardegna Arena - ha scritto - ma con temperature diverse". Ma a giudicare dal look, il vento non sembra infastidire più di tanto la Leotta.

