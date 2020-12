Paolo Rossi, i ladri sono entrati spaccando una finestra. Prima stima del bottino. Colpo da sciacalli durante il funerale

13 dicembre 2020 a

I ladri (o il ladro) avrebbero spaccato una finestra per entrare. Una volta all'interno dell'agriturismo avrebbero cercato oggetti di valore, per fortuna tralasciando i cimeli di Paolo Rossi. Sono i primi particolari che emergono sul furto subito dalla famiglia di Pablito nell'agriturismo di Poggio Cennina, altura nel territorio comunale di Bucine (provincia di Arezzo) che domina la Val D'Ambra. Il furto è stato messo a segno mentre erano in corso i funerali a Vicenza. Dopo il primo sopralluogo di una persona di fiducia, Federica Cappelletti una volta rientrata, oltre a dover sistemare l'inevitabile caos, ha cercato capire cosa era stato portato via. Pare che da una primissima ricostruzione in contanti siano stati rubati circa cento euro, è inoltre scomparso un orologio di Paolo Rossi e non è ancora chiaro se siano stati portati via altri gioielli. Le forze dell'ordine hanno effettuato i rilievi e ovviamente sono scattate le indagini per cercare di individuare quelli che più che topi di appartamento sono sciacalli.

