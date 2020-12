Cagliari-Inter, probabili formazioni e dove vederla in tv: Conte dà una chance a Eriksen, con Lukaku c'è Sanchez

12 dicembre 2020 a

Torna in campo l'Inter domenica 13 dicembre dopo la eliminazione dalla Champions League in seguito allo 0-0 contro lo Shakhtar Donetsk. Nel match delle 12,30 valevole per l'undicesima giornata di Serie A, i nerazzurri sfidano il Cagliari alla Sardegna Arena. Di Francesco recupera alcuni elementi importanti, reduci dalla positività al Covid. Gli ultimi rientranti sono Nandez e Gaston Pereiro, che però ancora non si sono allenati e attendono l'ok per potersi riunire al gruppo rossoblù. Di qualche giorno fa, invece, la notizia della negatività di Giovanni Simeone. Il Cholito sarà a disposizione di Di Francesco: titolare però sarà ancora Pavoletti al centro dell'attacco. Conte conferma il 3-5-2 e tutta la linea difensiva con Skriniar, De Vrij e Bastoni che dovrebbero difendere la porta occupata da Handanovic. In mezzo al campo prende piede la titolarità di Eriksen, a destra dovrebbe giocare Darmian al posto di Hakimi, mentre sulla sinistra spazio a Perisic in sostituzione di Young. Davanti dovrebbe essere Lautaro Martinez a lasciare il posto ad Alexis Sanchez, al fianco di Lukaku. Out Vidal.

Queste le probabili formazioni. Cagliari: Cragno; Faragò, Walukiewicz, Carboni, Lykogiannis; Marin, Rog; Zappa, Joao Pedro, Sottil; Pavoletti. All. Di Francesco. Inter: Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Eriksen, Perisic; Lukaku, Sanchez. All. Conte. Diretta tv alle 12,30 su Dazn.

