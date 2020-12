All Together Now 2020, battibecco tra Renga e la Tatangelo: "Sembriamo Sandra Mondaini e Raimondo Vianello"

12 dicembre 2020 a

Battibecco tra Francesco Renga e Anna Tatangelo durante la finale di All Together Now 2020, in onda sabato 12 dicembre su Canale5 e condotta da Michelle Hunziker. Tutto è nato dall'esibizione di Antonio Marino, non certo il preferito dall'ex compagno di Ambra Angiolini. Per Anna invece tra i migliori.

"Non sei il mio cantante ideale", ha ammesso Renga. Di tutt'altro parere la Tatangelo, che si è lasciata scappare: "Siamo come Sandra e Raimondo", riferendosi alla celebre coppia comica Mondaini-Vianello, famosa proprio per le loro ironiche discussioni. Nella prima parte della trasmissione a essere eliminata è stata Silvia Rita Iannone.

