Torino-Udinese 2-3, gol e highlights: non basta la 100esima rete di Belotti. Tris friulano con Pussetto, De Paul e Nestorovski | Video

Non si ferma la crisi del Torino. Ancora una sconfitta in casa infatti per i granata, stavolta contro l’Udinese: 2-3 per la squadra di Gotti. Un Toro combattivo soprattutto nel secondo tempo, quando ha realizzato due gol in due minuti per il momentaneo pareggio, subito vanificato dall’Udinese due minuti dopo.

Il primo tempo si è chiuso sull’1-0 per gli ospiti con una rete di Pussetto al 25’, il secondo si apre con il raddoppio dell’Udinese al 54’ a cura del capitano De Paul, che appoggia delicatamente di interno destro nel confine destro della porta torinese.

A questo punto il Toro tira fuori l'orgoglio in pochi minuti, con l’altro capitano, Belotti, che va in rete al 67’, per lui centesimo gol in maglia granata.

Immediato pareggio il minuto dopo a cura di Bonazzoli dopo un astuto passaggio di tacco ancora di Belotti.

Ma nel momento della riscossa granata ci pensa Nestorovski a schiacciare i ragazzi di Giampaolo al minuto 70.

Il Torino ci prova fino all’ultimo ma il risultato si ferma sul 3 a 2 per gli ospiti alla fine di 5 minuti di recupero. Torino sempre penultimo con appena 6 punti in classifica, l'Udinese sale a quota 13, con una partita in meno.

