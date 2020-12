Lazio-Verona, probabili formazioni e dove vederla in tv: Inzaghi senza Luis Alberto, c'è Caicedo con Immobile

12 dicembre 2020 a

Torna in campo la Lazio nell'anticipo di sabato 12 dicembre contro il Verona all'Olimpico, valevole per l'undicesima giornata di Serie A. Dopo lo storico passaggio agli ottavi di finale di Champions League, i biancocelesti sono chiamati a cambiare passo anche in campionato.

Avversario di turno è il Verona, squadra tosta e organizzata. "Dobbiamo dare di più in continuità. Le partite contro di loro sono sempre state molto combattute", le parole di Simone Inzaghi alla vigilia. Anche perché la formazione di Juric vanta con la Juve la migliore difesa del campionato.

Inzaghi punta al tandem offensivo Caicedo-Immobile, con Akpa Akpro che fa rifiatare Luis Alberto. Nell'Hellas è Favilli il terminale offensivo. Queste le probabili formazioni. Lazio: Reina; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Akpa Akpro, Marusic; Caicedo, Immobile. All. Simone Inzaghi. Verona: Silvestri; Lovato, Dawidowicz, Magnani; Faraoni, Tameze, Veloso, Lazovic; Barak, Zaccagni; Favilli. All. Juric. Diretta tv su Dazn dalle 20,45.

