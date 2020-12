Crotone-Spezia 4-1, gol e highlights: Messias, Reca e Eduardo Henrique regalano il primo successo ai calabresi | Video

12 dicembre 2020 a

Prima vittoria in campionato per il Crotone, che batte 4-1 lo Spezia nel match valevole per l'undicesima giornata di Serie A e rilancia così le sue ambizioni di salvezza, pur rimanendo all'ultimo posto a quota 5 punti. Brutto stop invece per lo Spezia, che resta a 10.

Vantaggio dei calabresi al 7' con Messias. La squadra di Italiano reagisce e trova subito il pareggio con Farias al 18'.

I liguri sembrano giocare meglio e vanno vicini al raddoppio in un paio di circostanze, soprattutto con Terzi. Ma nella ripresa un errore di Sala spiana la strada al Crotone, che torna avanti grazie a Reca al 4'.

Il tris arriva per merito di Eduardo Henrique al minuto 11. I calabresi quindi resistono e conquistano tre punti fondamentali.

In pieno recupero ecco addirittura il poker del Crotone, ancora con Messias (51'), che si regala così la sua doppietta personale. Martedì 15 dicembre turno infrasettimanale: per la squadra di Stroppa impegno a Udine. Mercoledì 16 lo Spezia riceve il Bologna.

