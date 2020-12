Torino-Udinese, probabili formazioni e dove vederla in tv: Giampaolo si affida a Belotti e Zaza in attacco

12 dicembre 2020 a

Partita delicatissima all'Olimpico Grande Torino. Alle 18 di sabato 12 dicembre il Torino infatti ospita l'Udinese nel match valevole per l'undicesima giornata di Serie A. Granata a caccia di un successo che manca da quattro giornate. Nell'ultimo turno la sconfitta in rimonta subita nel derby contro la Juve. Solo 6 i punti per la squadra di Giampaolo, al penultimo posto, mentre l'Udinese è a quota 10 con una partita in meno ed è reduce da due vittorie di fila contro Genoa e Lazio.

A trascinarla è l'argentino Rodrigo De Paul.

Il Toro si affida al tandem Belotti-Zaza, Udinese con Pussetto e Deulofeu in avanti. Queste le probabili formazioni. Torino: Sirigu; Singo, Bremer, Lyanco, Rodriguez; Meité, Rincon, Linetty; Lukic; Zaza, Belotti. All. Giampaolo. Udinese: Musso; Becao, Nuytinck, Samir; Stryger, De Paul, Walace, Pereyra, Zeegelaar; Deulofeu, Pussetto. All. Gotti. Diretta tv su Sky Sport Serie A dalle 18.

