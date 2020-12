Crotone-Spezia, probabili formazioni e dove vederla in tv: per Stroppa è una finale, Italiano senza Nzola

12 dicembre 2020 a

Serie A in campo per l'undicesima giornata con tre partite sabato 12 dicembre. Alle 15 c'è la sfida salvezza tra Crotone e Spezia. I calabresi sono ultimi in classifica e contro i liguri hanno l'occasione per andare a caccia della prima vittoria in campionato. Dall'altra parte lo Spezia di Italiano tuttavia vuole tenere a distanza una rivale diretta. "Per noi è una finale", ha sottolineato il tecnico del Crotone, Stroppa.

Crotone con il 3-5-2, con Simy affiancato da Riviere in attacco. Nello Spezia tridente con Farias, Gyasi e Agudelo. Indisponibile Nzola. Queste le probabili formazioni. Crotone: Cordaz; Magallan, Marrone, Luperto; Pedro Pereira, S. Molina, Benali, Messias, Reca; Riviere, Simy. All. Stroppa. Spezia: Provedel; Sala, Terzi, Chabot, S. Bastoni; Bartolomei, M. Ricci, Pobega; Gyasi, Farias, Agudelo. All. Italiano. Diretta tv su Sky Sport Serie A (202), fischio d'inizio alle 15.

