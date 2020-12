Paolo Rossi, i funerali. Cabrini: "Fratello, mi manca tutto di te. Non ti lascerò mai, ma tu sta vicino a noi. Sono quello che sono anche grazie a te"

12 dicembre 2020 a

a

a

Ai funerali di Paolo Rossi, prima della messa nel duomo di Vicenza tra gli interventi c'è stato quello di Antonio Cabrini che di Pablito è stato non solo compagno di squadra nell'Italia e nella Juve, ma grande amico. Visibilmente teso, addolorato e commosso, con le lacrime agli occhi, l'ex difensore campione del mondo, in chiesa ha detto "non ho perso solo un compagno di squadra, ma un amico e un fratello. Insieme abbiamo combattuto, vinto e a volte perso, sempre rialzandoci anche davanti alle delusioni".

I funerali di Paolo Rossi: la bara in spalla dei campioni. La disperazione e i volti rigati dalle lacrime

E ancora: "Siamo stati parte di un gruppo, quel gruppo, il nostro gruppo. Non pensavo ti saresti allontanato così presto, ma che avremmo camminato ancora tanto insieme. Già mi manchi, le tue parole di conforto, le tue battute e i tuoi stupidi scherzi. Le tue improvvisate e il tuo sorriso. Mi manca proprio tutto di te, oggi voglio ringraziarti perché se sono quello che sono lo devo anche al meraviglioso amico che sei stato. Io non ti lascerò mai, ma tu sta vicino a tutti noi, come io starò vicino a Federica e ai tuoi figli".

x 1 / 11

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.