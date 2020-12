Paolo Rossi, i funerali: la bara in spalla dei campioni. La disperazione e i volti rigati dalle lacrime

12 dicembre 2020 a

a

a

La bara portata in spalla dal primo figlio Alessandro e da alcuni dei campioni del mondo di calcio del 1982, suoi amici. E' arrivato così il feretro di Paolo Rossi nel duomo di Vicenza per i funerali di oggi, sabato 12 dicembre. A causa della pandemia Covid in chiesa soltanto amici e parenti stretti. Disperata la moglie Federica Cappelletti e le due figlie Sofia Vittoria e Maria Elena, ma anche tanti campioni del calcio con il volto rigato dalle lacrime: Cabrini, Tardelli, Antognoni, Oriali, Conti, Collovati, Dossena, Galderisi e tanti altri.

Paolo Rossi, il giorno dell'addio. Ma Pablito è il nostro campione che non morirà mai | Video e foto

La bara di legno chiaro in chiesa è stata deposta per terra davanti all'altare. Sopra la maglia azzurra numero venti, come quella indossata da Pablito in Spagna nel 1982. Dopo alcuni interventi di amici in lacrime, è iniziata la santa messa.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.