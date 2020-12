Paolo Rossi, Dino Zoff: "Era intelligente, tranquillo, spiritoso, ma non potrò più passare tempo con lui. Incancellabile la tripletta al Brasile" | Video

12 dicembre 2020 a

"Paolo Rossi me lo ricordo più da uomo che da giocatore. Era una persona con cui era piacevole stare insieme. Intelligente, tranquillo, spiritoso". Parole di Dino Zoff che della nazionale Campione del Mondo nel 1982 era il grande portiere, all'età di quarant'anni.

Anche lui in Spagna fu protagonista, autore anche di una parata stellare nell'ultimo attacco del Brasile: il gol avrebbe eliminato l'Italia e lui fermo la palla sulla linea. Ricordando Pablito il portiere spiega che la forza di Paolo Rossi è stata la tranquillità e quella interiore. In quel 1982 fu fondamentale la viducia di Enzo Bearzot. "I tre gol al Brasile? Sono incancellabili. Purtroppo non potrò più passare tempo con lui".

