Sassuolo-Benevento 1-0, gol e highlights: rigore di Berardi, poi espulso Haraslin. Neroverdi secondi | Video

11 dicembre 2020 a

a

a

Vittoria importante per il Sassuolo a Reggio Emilia. I neroverdi infatti hanno battuto il Benevento 1-0 nell’anticipo della undicesima giornata di serie A. A segnare il gol partita nel primo tempo è Domenico Berardi che con un sinistro preciso spiazza il portiere avversario Lorenzo Montipò su calcio di rigore, concesso per un fallo di mano su Tuia.

Nel secondo tempo espulso Haraslin ed emiliani in dieci. Ma Consigli è in serata di grazia e para tutti i tentativi della formazione di Pippo Inzaghi. Con questo successo il Sassuolo sale a 22 punti e si regala così una notte al secondo posto dietro al Milan che conta 26 punti e una partita in meno.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.