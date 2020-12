Morte Paolo Rossi, Simonetta Rizzato: la prima moglie su Techetechetè in uno speciale su Rai1. La coppia stregò le cronache rosa

11 dicembre 2020 a

Domani, sabato 12 dicembre, ci sarà l'addio a Paolo Rossi con i funerali nella sua Vicenza. La città della sua consacrazione come bomber in serie A e dell'amore con la prima moglie, Simonetta Rizzato da cui si è divorziato per sposare poi Federica Cappelletti da cui ha avuto due bambine.

Techetechetè, giovedì 10 dicembre 2020 su Rai1, ha ricorda Paolo Rossi nel giorno della sua scomparsa mandando in onda su Rai1 una puntata speciale che è stato l'omaggio alla memoria dell'eroe Mundial spagnolo e a uno spaccato di un calcio e di un modo di vivere il calcio che non c'è più.

A lungo l'intervista ha mostrato Paolo Rossi con Simonetta in casa insieme al piccolo Alessandro (primogenito di Pablito) che oggi ha 38 anni.

Riservata e bellissima, Simonetta stregò le cronache rosa e si guadagnò un titolo memorabile su La domenica del Corriere: “Anche per Pablito una Lady D“.

Poco si sa di lei, donna riservata e lontana dai social. Vive a Vicenza. Il loro fu un matrimonio da copertina. Si incontrarono a Vicenza, amore poi finito intorno ai primi degli anni 2000. Dopo il divorzio, Paolo Rossi ha avuto altre due figlie, Maria Vittoria e Sofia Elena, dalla seconda moglie, Federica Cappelletti.

