Trenta anni fa in Umbria la prima donna arbitro italiana

Nel dicembre 1990 Paola Bazzoli della sezione di Gubbio diresse Cipolleto-Mocaiana categoria Esordienti

Luca Mercadini 11 dicembre 2020 a

a

a

L'Umbria e gli arbitri rosa. La storia parte da molto lontano, tanto è vero che proprio nei prossimi giorni ricorrono i 30 anni da quando Paola Bazzoli appartenente alla sezione di Gubbio divenne in assoluto la prima donna arbitro italiana a dirigere una gara ufficiale FIGC. Era l'ormai lontano dicembre 1990. Si giocava nel piccolo San Rocco di Cipolleto di fronte a una folla immensa di curiosi, giornalisti provenienti da ogni parte d'Italia e appassionati di sport. La gara in programma era Cipolleto-Mocaiana, categoria Esordienti. Nella piccola frazione alle porte di Gubbio una lunghissima fila di auto parcheggiate lungo la statale e il traffico letteralmente in tilt. Ma Paola Bazzoli, di professione ragioniera nella sua Fossato di Vico, dopo qualche tempo scelse di non continuare.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.