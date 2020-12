Sassuolo-Benevento, probabili formazioni e dove vederla in tv: De Zerbi ancora senza Caputo. Inzaghi con Lapadula

11 dicembre 2020 a

Sassuolo-Benevento apre il programma dell'undicesima giornata di Serie A. Venerdì 11 dicembre con fischio d'inizio alle 20,45 si affrontano emiliani e campani, con De Zerbi grande ex del match. Il Sassuolo va a caccia di un successo che potrebbe rilanciare i neroverdi nelle zone altissime della classifica, mentre Inzaghi vuole dare continuità alla serie di tre risultati utili di fila. Negli emiliani ancora out Caputo, spazio in attacco quindi a Raspadori, con Djuricic, Boga e Berardi a supporto. Dall'altra parte Inzaghi si affida a Lapadula terminale offensivo.

Queste le probabilii formazioni. Sassuolo: Consigli; Toljan, Marlon, G. Ferrari, Rogerio; Locatelli, Maxime Lopez; D. Berardi, Djuricic, Boga; Raspadori. All. De Zerbi. Benevento: Montipò; Letizia, Tuia, Glik, Barba; Hetemaj, Schiattarella, Improta; Ionita, Caprari; Lapadula. All. Filippo Inzaghi. Diretta tv da Reggio Emilia su Sky Sport Serie A (202). Fischio d'inizio alle 20,45.

