Paolo Rossi, l'ultimo messaggio d'amore che ha scritto alla moglie Federica Cappelletti. Parole d'amore

Uno struggente e commovente messaggio. L'ultimo che Paolo Rossi, ricoverato alle Scotte di Siena, ha spedito alla moglie Federica Cappelletti. E' stata lei stessa a rivelarlo al Corriere della Sera in una intervista, spiegando che si sono amati ogni giorno e sono stati sempre molto vicini. Ecco cose le ha scritto Pablito nell'ultimo messaggio: “Purtroppo non riesco a dormire e sono agitato, guardo le foto che mi invii e penso al nostro grande amore. Vorrei solo dirti grazie per quello che stai facendo, per me e per le nostre meravigliose bambine. Sei davvero unica per le energie che profondi e per l’amore che riesci a dare in ogni cosa. Spero che il Signore ti possa riconoscere tutto questo. Darti tutto quello che meriti”.

