Paolo Rossi e Gaetano Scirea, la foto dei campioni per sempre diventa virale

Campioni per sempre. C'è una foto che sta diventando virale, in particolare tra i tifosi della Juventus. E' un abbraccio tra due campioni che non ci sono più, Paolo Rossi e Gaetano Scirea. Il 10 dicembre 2020 sarà ricordato come il giorno della morte del goleador dei Mondiali di Spagna vinti nel 1982 dall'Italia. Scirea, che con Rossi aveva alzato al cielo la coppa iridata, è morto sette anni dopo quel trionfo, il 3 settembre 1989. Terminata la carriera di calciatore, il difensore era allenatore in seconda della Juve quando si recò in Polonia per assistere ad un incontro del futuro avversario in Coppa Uefa, il Górnik Zabrze. Nel viaggio di ritorno Scirea fu vittima di un drammatico incidente stradale. Oltre a lui persero la vita l'autista e un interprete. Si salvò solo un dirigente dello stesso Górnik. Ora la foto di Paolo Rossi e Gaetano Scirea ha davvero un altro significato.

