Paolo Rossi, Marco Tardelli cita De Gregori per ricordare l'amico e pubblica una carrellata di foto insieme

10 dicembre 2020 a

a

a

E' arrivato anche Marco Tardelli con un ricordo sentito dell'amico Paolo Rossi, morto oggi giovedì 10 dicembre 2020. "Sempre e per sempre dalla stessa parte mi troverai", scrive su Twitter citando i versi di Francesco De Gregori il campione del Mondo, Marco Tardelli che ricorda così sul social il suo ex compagno alla Juve e in Nazionale Paolo Rossi, scomparso oggi all’età di 64 anni.

Nel suo post su Twitter, Tardelli pubblica anche una serie di foto che lo ritraggono in compagnia di Rossi: dall’esultanza per la vittoria ai Mondiali ai ritiri nella Juventus con il compianto Getano Scirea, Antonio Cabrini e Michel Platini.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.