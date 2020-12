Paolo Rossi, 82 gol in serie A. Ecco tutte le volte che ha gonfiato la rete | Video

10 dicembre 2020 a

Sono 82 i gol che Paolo Rossi ha messo a segno nel campionato di Serie A, in 215 presenze. La rete l'ha gonfiata con le maglie di Lanerossi Vicenza, Perugia, Juventus, Milan e Verona. Il bottino più importante con il Vicenza: 39 centri in due stagioni (58 partite), a cui tra l'altro se ne devono aggiungere 21 del campionato cadetto 1976-77. Poi Pablito è andato a segno con il Grifo 13 volte in 28 partite. La casacca della Juventus l'ha vestita dal 1981 all'85: 83 presenze e 24 reti. Di seguito il passaggio al Milan, due gol in rossonero, 20 gettoni. Infine carriera chiusa a Verona: ancora 20 incontri e 4 reti. Gli 82 gol messi a segno in serie A sono stati raccolti in un video realizzato all'estero che pubblichiamo qui sotto.

Con la maglia della nazionale, oltre alle sei reti decisive del mondiale di Spagna 1982 (tre al Brasile, due alla Polonia e una alla Germania), ne aveva segnate tre nell'edizione precedente, in Argentina nel 1978. In azzurro complessivamente 48 partite e 20 gol a cui se ne devono aggiungere cinque in dieci incontri con la selezione Under 21.

