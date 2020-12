Cska Sofia-Roma, probabili formazioni e dove vederla in tv: Fonseca già qualificato come primo schiera giovani e riserve

10 dicembre 2020 a

In campo la Roma per l'ultima partita del girone di Europa League. I giallorossi sono già qualificati come primi e contro il fanalino di coda del gruppo, il Cska Sofia, Fonseca darà vita a un ampio turn over, in vista della gara di Bologna valevole per l'undicesima giornata di Serie A. Il match d'andata, giocato all'Olimpico, terminò con un pareggio a reti bianche per 0-0.

Queste le probabili formazioni. Cska Sofia: Busatto; Zanev, Mattheij, Antov; Vion, Geferson, Youga, Carey; Sankharé; Yomov, Sowe. All. Akrapovic. Roma: Pau Lopez; Fazio, Kumbulla, Juan Jesus; Bruno Peres, Diawara, Milanese, Calafiori; Pedro, Carles Perez; Borja Mayoral. All. Fonseca. Diretta tv su Sky Sport 253, con fischio d'inizio alle 18,55.

