Napoli-Real Sociedad, probabili formazioni e dove vederla in tv: i partenopei per la prima volta allo stadio Maradona

Torna in campo il Napoli nell'ultimo turno del girone di Europa League. Alle 18,55 infatti i partenopei giocheranno contro la Real Sociedad, per la prima volta nello stadio intitolato a Diego Armando Maradona, il mito dei due scudetti azzurri scomparso lo scorso 25 novembre. La squadra di Gattuso fin qui ha collezionato 10 punti e guida la classifica del gruppo F. Insigne e compagni, però, hanno ancora bisogno di un punto per avere la certezza di qualificarsi ai sedicesimi di finale, in quanto sia gli spagnoli che l'Az Alkmaar occupano il secondo posto con 8 punti.

Queste le probabili formazioni. Napoli: Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Bakayoko, Zielinski; Lozano, Mertens, Insigne. All. Gattuso. Real Sociedad: Moya; Elustondo, Zubeldia, Le Normand, Monreal; Portu, Guevara, Merino, Barrenetxea; William José, Isak. All. Alguacil. Diretta tv su Sky Sport 1, Sky Calcio 2 e in chiaro su Tv8. Fischio d'inizio alle 18,55.

