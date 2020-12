Morte Paolo Rossi, Antonello Venditti: "Era un ragazzo come noi" e pubblica il video con Pablito sul palco

10 dicembre 2020 a

a

a

"Paolo Rossi...era un ragazzo come noi". Antonello Venditti ricorda con queste parole, contenute nella sua canzone "Giulio Cesare", l’ex attaccante della Nazionale scomparso all’età di 64 anni.

Il cantautore romano su Facebook pubblica una foto che li ritrae insieme, ma su Instagram posta anche un video nel quale, durante un concerto e con Pablito sul palco, raccontano alcuni episodi della loro amicizia. "Sono cresciuto con lui, da quando avevo 15 anni ascolto i suoi pezzi, ci ha anche portato fortuna ai Mondiali del 1982 - raccontava Rossi -. Ero in camera con Cabrini e avevamo una solo cassetta, era ’Sotto la pioggia' di Venditti che parlava tra l’altro del presidente Pertini che ci portò tanta fortuna, ecco per 40 giorni abbiamo ascoltato Venditti". "Paolo è stato un simbolo per il nostro Paese, ha portato l’Italia nel mondo", ricordava Venditti.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.