Paolo Rossi, il cordoglio del Perugia e c'è chi lo ricorda con la maglia del grifo della prima storica sponsorizzazione nel calcio

Il Perugia calcio, squadra in cui ha militato da calciatore, ha voluto ricordare Paolo Rossi scomparso oggi all’età di 64 anni. "Ci hai fatto gioire in maglia biancorossa e ancora di più con quella azzurra! Ci hai fatto abbracciare tutti insieme. Ciao Paolo indimenticabile eroe nazionale!", scrive la società umbra.

Paolo Rossi è ricordato anche con la maglia del Perugia, quella della prima sponsorizzazione nella stagione di serie A, 1979-'80, prima che diventasse Pablito, l'eroe mundial che trascinò la nazionale azzurra alla vittoria nei campionati del mondo in Spagna. Non mancano sui social i ricordi Paolo con la maglia del grifo. Di Perugia è la moglie di Paolo Rossi, Federica Cappelletti.

All'inizio dell'annata 1979-1980, il club perugino fu il primo, nella storia del panorama calcistico nazionale, a siglare una sponsorizzazione di maglia (Pasta Ponte), in realtà "mascherata" da fornitura tecnica (Ponte Sportswear); date le difficoltà, nella prima parte della stagione, nel poter sfoggiare il marchio pubblicitario sulle divise da gioco - visto l'ancora vigente divieto in merito da parte della FIGC -, la società umbra creò anche degli speciali giubbotti da far indossare ai propri tesserati prima delle partite, sopra cui inserire lo sponsor.

